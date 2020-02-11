Kadınlar dijital eğitimle iş sahibi olacak - Son Dakika
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Kadınlar dijital eğitimle iş sahibi olacak

6 saat önce

İşte Kadın Derneği'nin İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile başlattığı Dijital Dünyada Kadın Girişimciler Projesi kapsamında, evde üretim yapan ya da küçük ölçekli işletme sahibi 100 kadına eğitim verilecekProjenin tanıtımı dolayısıyla İSTESOB Genel Merkezi'nde toplantı düzenlendi.

Kadınlar dijital eğitimle iş sahibi olacak, System.String[]

İşte Kadın Derneği'nin İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile başlattığı Dijital Dünyada Kadın Girişimciler Projesi kapsamında, evde üretim yapan ya da küçük ölçekli işletme sahibi 100 kadına eğitim verilecek


Projenin tanıtımı dolayısıyla İSTESOB Genel Merkezi'nde toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan İşte Kadın Derneği Başkanı Gülhan Akyazı, projenin bir yıllık olduğunu belirterek, öncelikle yüz yüze eğitim verileceğini, dijital beceriler, dijital pazarlama, e-ticaret ve dış ticaret konularında eğitimler düzenleyeceklerini anlattı. Akyazı, "5 gün süren bu eğitimler sonucu bir anket çalışması yapacağız. Buradan elde ettiğimiz verilere göre revizyona gidebiliriz. Asıl hedeefimiz online eğitim vermek" şeklinde konuştu.


İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz da birliklerinin, mazisi asırlara dayanan bir Ahi teşkilatı olduğunu ifade etti. Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların gücüne ihtiyaç duyulduğunu, toplumun her kesiminden insanın iş hayatına katılmasının önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:


"İnşallah bu projeyle ülkemize ve şehrimize büyük katma değer sağlayacağız. Bu projeyle de birçok kadınımızın iş sahibi olmasını, işlerini geliştirmelerine imkan sağlayacağız. İstihdam hedefiyle yola çıkan, işini büyütmek isteyen kadınlarımızın her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."


Başvuru web'den yapılabilir


Proje yöneticisi Elif Nur Tosun ise çalışmayla kadın girişimciliğin desteklenmesini hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:


"Katılımcılarımızı e-ticaret sistemine entegre edeceğiz. İhracata yönelik teşvik edeceğiz. Evde üretip internette satış yapan veya küçük işletme sahibi kadınlarımızın sayısı oldukça fazla. Bu kadınlarımıza ulaşmak istiyoruz. Ticaret hayatında rehberlik yapacağız. Kadınlarımız İşte Kadın Derneği web sitesinden form doldurarak projemize başvurabilirler. İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Kayseri'ye geziler düzenleyerek kadınlarımıza ulaşmaya çalışacağız." - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:19 Kaynak: İHA
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