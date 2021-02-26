Kadınlar dijital korsanlara karşı eğitim alıyor - Son Dakika

Kadınlar dijital korsanlara karşı eğitim alıyor

26.02.2021 09:20

Kadınlar dijital korsanlara karşı eğitim alıyor Dijital dolandırılacağa karşı kadınlar bu kursla tedbir alıyor Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde açılan "Dijital Benim İşim" isimli kurs ile kadınlar sosyal ağları ve interneti etkin kullanmanın yollarını öğreniyorlar.

Kadınlar dijital korsanlara karşı eğitim alıyor

Dijital dolandırılacağa karşı kadınlar bu kursla tedbir alıyor

SAMSUN - Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde açılan "Dijital Benim İşim" isimli kurs ile kadınlar sosyal ağları ve interneti etkin kullanmanın yollarını öğreniyorlar. Dijital korsanlara karşı dolandırılmamak içinde eğitim alan kadınlar, kurstan memnuniyetlerini dile getirdiler.

Şubat ayında İlkadım Halk Eğitim Merkezi tarafında açılan kursa kadınlar oldukça ilgi gösteriyor. Günümüze kadar 100'ün üzerinde kadının eğitim aldığı "Dijital Benim İşim Projesi"nde alanında uzman eğiticiler tarafından sosyal medya, e-devlet, excel, e posta, internette gizlilik ve birçok bilgisayar programı hakkında eğitim veriliyor.

İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde eğitmen olan Özlem Değişmen kurs hakkında bilgi verdi. Bilgisayar ya da akıllı telefonu olan fakat etkili kullanamayan veya kullanmayı bilmeyen kadınlara burada akıllı telefon veya bilgisayarları güvenli ve etkili şekilde kullanmayı anlattıklarını ifade eden Değişmen, "Burada kadınlara internete girdikleri zaman sosyal ağlarda veya alışveriş yaptıkları sitelerde kendilerini koruyabilmeleri, güvenli siteleri seçebilmeleri, gizlilik içeren bilgilerini vermemeleri gerektiğini öğretiyoruz. Çünkü sosyal ağlarda her türlü bilgiyi paylaşabiliyorlar. Bunların belirli bir sınır çerçevesinde olması gerektiğini anlatıyoruz. Evde çocukları ile birlikte bilgisayar kullandıklarında onların girdikleri siteleri kontrol etmeyi gösteriyoruz. Aynı zamanda bir iş ortamına girdiklerinde online veya dijital ortamda onlara fayda sağlayabilecek bilgileri aktarıyoruz. E-devlet, e-nabız uygulamalarını nasıl kullanacaklarını öğretiyoruz. Bu kursun içeriği 24 saatlik bir Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. 16 saati yüz yüze, 8 saati de online veriliyor. Kursiyerlerimiz internet üzerinden veya sosyal medya üzerinden yapmış oldukları alışverişlerde dolandırılabilirler. Burada sosyal ağlarda paylaşması gereken bilgilerin içeriğini anlatıyoruz. 2 Şubat itibarıyla açtığımız kurslarda 115 öğrenciye ulaştık. Bu bizim için çok büyük başarıdır. Bu projemiz mayıs sonuna kadar devam edecek. İlkadım Halk Eğitim Merkezi olarak bu sayıyı çok daha arttırabileceğimizi düşünüyoruz. Burada desteklerinden dolayı Müdürümüz Murat Yalçınkaya'ya teşekkür ederiz" dedi.

"Bilgisayarı açma-kapamayı dahi bilmiyordum"

Artık birçok işini internet üzerinden kolayca halledebildiğini belirten kursiyer Sevim Hacı Softaoğlu, "Gerçekten bilgisayarı açma-kapamayı dahi bilmiyordum. Bilgisayar başına her zaman oturamıyoruz. Buraya kursa gelmemin bir getirisi oldu. Çalışırken okulda öğrencilerimizi kaydetmek gerekiyor. Dijital ortama girmek gerekiyor. Çocuklara yaptırıyoruz. Çocukların esiri olduk. Bu işin kolay yolu vardır dedim kendime. Oya, dantel yapmasını biliyoruz, bunu da öğrenmenin kolay yolu vardır. Kursta dijital ortamda bir bilgi göndermeyi, link atmayı bunları öğreniyoruz" diye konuştu.

Kursiyer Remziye Yüksel ise "Excel, e-posta gibi uygulamaların nasıl kullanacağımı öğrendim. Bir yere tıkladığım zaman acaba yanlış mı gireceğim, yanlış bir bilgi mi göndereceğim diye çok tedirgin oluyordum. Korkulacak bir şey olmadığını gördük" şeklinde konuştu.

100'ün üzerinde kursiyerin katıldığı "Dijital Benim İşim Projesi" devam ediyor.

Kadınlar dijital korsanlara karşı eğitim alıyor
Kadınlar dijital korsanlara karşı eğitim alıyor
Kadınlar dijital korsanlara karşı eğitim alıyor
Kadınlar dijital korsanlara karşı eğitim alıyor

Halk Eğitim Merkezi, Bilgisayar, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınlar dijital korsanlara karşı eğitim alıyor - Son Dakika


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