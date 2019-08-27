Kadınlar dövüş sanatlarını öğrenecek

Kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı günümüzde Yalovalı kadınlar dövüş sanatlarını öğrenmeye başladı.



Kent Konseyi Kadın Meclisi ve döğüş sanatları hocaları İbrahim Yıldız ve Göksel Er tarafından hayata geçirilen proje, kadınların şiddete karşı kendilerini koruyabilmelerini hedefliyor. Bir spor salonunda çalışmalara başlayan kadınlar, ringe çıkarak kendilerini nasıl savunacaklarını öğrenmeye başladı. Haftanın 3 günü gerçekleşecek olan idmanlarla savunma sanatları eğitimi alacak olan kadınlar, "Kanun bizi koruyamıyorsa biz kendimizi koruruz" dediler.



Proje hakkında bilgi veren Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Anıl, "Biz yıllarca kadın hakları eğitimi. Kocalarımızı eğitelim dedik, kahvehanelere ve cezaevlerine gittik. Ama maalesef gerek aile içinde ve gerekse kamusal alanlarda şiddetin gittikçe arttığını görmekteyiz. Kişiler üzerinden gitmiyoruz. Mühim olan kadına yönelik şiddetin artması. Şiddetin çeşitleri de var. Cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet, şiddetin her türlüsünü yenmeliyiz. İlk etapta burada böyle bir proje başlattık. Buraya gelebilen kadınlar burada savunmaları için eğitilecek. Gelemeyen kadınların da ayağına gidip eğitim vereceğiz. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Şiddete karşıyız. Biz şiddet uygulamayacak, şiddete karşı kendimizi savunmayı öğreneceğiz" dedi.



Projenin ortaklarından Yüksel Er ise, "Biz son dönemde yaşananlardan rencide olduk ve çok üzüldük. Dünyada şiddet çok fazlalaştı. Adamın birisi bir silah alıp gidip camide masum insanları öldürüyor. Sadece insana değil hayvana ve doğaya yönelik şiddet de arttı. Bugün Uzak Doğu'ya gidin, kadınların çoğu dövüş sanatlarını biliyor. İsrail sanki bir savaşa gidiyormuş gibi bütün halkını kendi savunma sanatı olan 'krav maga'yı halkına öğretiyor. Dünyada artık herkes kendini koruma gereği duyuyor. Biz de ilk etapta Yalova'da ki kadınlara yönelik böyle bir çalışma başlattık. Kadınların sokakta işine yarayacak, tehlikeyi biraz olsun bertaraf edebileceği teknikleri çalışacağız" şeklinde konuştu.



MMA antrenörü İbrahim Yıldız da, "Herkesin kendisini savunmayı çok iyi bilmesi lazım. Şiddet eğilimi çok artmış durumda. Bizim yaptığımız sporlar şiddet eğitimini de bu salonda bırakır. Biz onları spor salonlarında kontrol altına alıyoruz" dedi.



Kadınların ilk idmanlarında Belediye Başkanı Vefa Salman ve Kent Konseyi Başkanı İsmail Mutlu da kadınları yalnız bırakmadı. - YALOVA