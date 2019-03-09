Kadınlar Dümene Geçti
33 dakika önce
35 Kadın Yelkenci, '2. Fokai Yelken Şenliği' kapsamında düzenlenen yarışta dümene geçti…
Foça Limanına bağlı yelkenli tekne sahiplerinin 2. kez düzenledikleri 'Fokai Yelken Şenliği' için yapılan yarışta, 35 Kadın Yelkenci dümene geçti.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Foça Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen yarışa, Foça Limanına bağlı 27 ve 8 misafir yelkenli tekne katıldı.
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 35 Kadın Yelkenciyi başarıları dolayısı ile kutladı. Başkan Gökhan Demirağ; ''Kadınlarımız bu yarış vesilesi ile bir kez daha, zor ve karmaşık olabilecek işlerin üstesinden gelebileceklerini kanıtladı. Birçok zorluğu aşma yeteneğine sahip, her zaman toplumsal hayatımıza iyilik ve güç katan tüm kadınlarımıza esenlikler diliyor, saygılar sunuyorum''dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: Bültenler
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