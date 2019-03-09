Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dümene Geçti

Kadınlar Dümene Geçti

33 dakika önce

35 Kadın Yelkenci, '2. Fokai Yelken Şenliği' kapsamında düzenlenen yarışta dümene geçti…

Kadınlar Dümene Geçti, System.String[]

Foça Limanına bağlı yelkenli tekne sahiplerinin 2. kez düzenledikleri 'Fokai Yelken Şenliği' için yapılan yarışta, 35 Kadın Yelkenci dümene geçti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Foça Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen yarışa, Foça Limanına bağlı 27 ve 8 misafir yelkenli tekne katıldı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, 35 Kadın Yelkenciyi başarıları dolayısı ile kutladı. Başkan Gökhan Demirağ; ''Kadınlarımız bu yarış vesilesi ile bir kez daha, zor ve karmaşık olabilecek işlerin üstesinden gelebileceklerini kanıtladı. Birçok zorluğu aşma yeteneğine sahip, her zaman toplumsal hayatımıza iyilik ve güç katan tüm kadınlarımıza esenlikler diliyor, saygılar sunuyorum''dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Prof. Selhan Endres'in Ölümü Oyuncu Hazal Kaya'yı Yasa Boğdu Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı

Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı Erdoğan'dan Akşener'e Tehdit Gibi Sözler: Biri Cezaevinde Süre Dolduruyor, Aynı Yola Düşebilirsin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 14:37:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dümene Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]