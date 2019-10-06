Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası
27 dakika önce
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Sema Çalışkan elendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:58 Kaynak: AA
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Sema Çalışkan elendi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ulan Ude kentinde devam eden Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın 4. gününde Sema Çalışkan ringe çıktı.
Milli sporcu, 60 kilo mücadelesinde Moğol rakibi Namuun Monkhor'a mağlup oldu ve şampiyonaya veda etti.
Türkiye'nin 6 sporcuyla yer aldığı şampiyona 14 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
El freni çekilmeyen vinç dereye düştü Dünyada bir ilk! Nuran, tam 21 yıldır Amerikalı bir çocuğun akciğeri ile nefes alıyor 5 Alman vatandaşı terör suçlamasıyla Türkiye'de gözaltına alındı Milyonluk soruya doğru cevap veren Arda Ayten'e Demet Akalın'dan tebrik