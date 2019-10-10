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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası

1 saat önce

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde mücadele eden 4 milli sporcudan 3'ü, yarı finale yükseldi.

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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde mücadele eden 4 milli sporcudan 3'ü, yarı finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ulan Ude kentinde devam eden organizasyonda bugün gerçekleştirilen çeyrek final müsabakalarında 4 milli sporcu ringe çıktı.

Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo çeyrek final müsabakasında Çinli rakibi Zongju Cai'yi, 69 kilo çeyrek final maçında Busenaz Sürmeneli, İrlandalı rakibi Christina Desmond'u, 81 kilo çeyrek final karşılaşmasında da Elif Güneri, Alman rakibi Irina Nicoletta Schonberger'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Şennur Demir ise 75 kilo çeyrek finalinde Faslı rakibi Khadija Mardi'ye yenilerek şampiyonaya veda etti.

Şampiyonada yarı final müsabakaları, 12 Ekim Cumartesi günü yapılacak.

Türkiye, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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