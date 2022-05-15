Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Hatice Akbaş - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Hatice Akbaş

15.05.2022 15:52

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda çeyrek finale yükselen milli boksör Hatice Akbaş, hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda çeyrek finale yükselen milli boksör Hatice Akbaş, hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 7. gününde son 16 turunda Ermeni rakibi Ekaterina Sycheva'yı 5-0 yenen Hatice, karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç çıkardığını belirten milli boksör, "Güzel geçen bir maçtı. Daha iyi olabilirdim. Kendi performansımı biliyorum. Önümdeki çeyrek final maçında daha iyi olacağım. O maçı da kazanacağıma inanıyorum. İnşallah burada altın madalya kazanacağım." diye konuştu.

Çeyrek finalde yarın Bulgar Stanimira Petrova ile karşılaşacağını hatırlatan Hatice, "Bulgar rakibim tecrübeli bir isim ama ben onu yeneceğime inanıyorum. Yaş olarak çok daha gencim." ifadelerini kullandı.

Hatice, ailesinin tribünden kendisini desteklediğini de vurgulayarak, "Desteklerinden dolayı aileme ve Türk halkına çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Boks Milli Takımı antrenörlerinden İsa Daştan ise Türk kadın boks tarihinin en iyi Dünya Şampiyonası başlangıcını yaptıklarını dile getirdi.

Hatice Akbaş'ın çok heyecanlı ve güzel bir maç çıkardığına dikkati çeken Daştan, "Hatice ile toplamda 6 çeyrek finalimiz oldu. İnşallah ilerleyen saatlerde diğer çeyrek finaller gelecek. Yarın daha büyük bir mücadele vereceğiz. Yarı finale çıkmak için çalışacağız. Kızlarımız disiplinli bir şekilde milletimize güzel müsabakalar izletiyor. İnşallah bu maçları altınla süsleyeceğiz." diye konuştu.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Hatice Akbaş
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Hatice Akbaş
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Hatice Akbaş
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Hatice Akbaş

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Hatice Akbaş Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Hatice Akbaş Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Busenaz Sürmeneli Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Busenaz Sürmeneli

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Hatice Akbaş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Milli boksör Hatice Akbaş - Son Dakika
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