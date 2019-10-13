Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.
5 saat önce
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
Volkan Demirel'in yeni görevi belli oldu! Beşiktaş'ta çoğunluk sağlanamadı, seçim 20 Ekim'de! Harekata destek verdiği için Almanların dışladığı Enver'e bir talip daha! Ersun Yanal, Hasan Ali ve Dirar'ın yokluğunda Tolga'yı sol bekte oynatacak!