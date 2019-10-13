Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Son Dakika Spor Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

5 saat önce

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu., System.String[]

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volkan Demirel'in yeni görevi belli oldu!
Beşiktaş'ta çoğunluk sağlanamadı, seçim 20 Ekim'de! Harekata destek verdiği için Almanların dışladığı Enver'e bir talip daha! Ersun Yanal, Hasan Ali ve Dirar'ın yokluğunda Tolga'yı sol bekte oynatacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 17:18:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]