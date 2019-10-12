Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 51 kiloda temsil eden Buse Naz Çakıroğlu, finale...
1 saat önce
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 51 kiloda temsil eden Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:56 Kaynak: AA
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 51 kiloda temsil eden Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi.
Pentagon'dan "harekata son verin" çağrısı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York Times'a yazdı: Türkiye, ulusal güvenliği korumak için operasyonu başlattı Dha yurt bülteni - 1 İran küstahlığı! Cuma hutbelerinde Türkiye'yi hedef aldılar