Kadınlar dünya kadınlar günü için Kadıköy'de toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar dünya kadınlar günü için Kadıköy'de toplandı - Son Dakika

Kadınlar dünya kadınlar günü için Kadıköy'de toplandı

7 saat önce

KADINLAR, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy iskelesinde toplandı.

Kadınlar dünya kadınlar günü için Kadıköy'de toplandı, System.String[]
KADINLAR, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Kadıköy iskelesinde toplandı. Ellerinde pankart ve bayraklar taşıyan kadınlar, şarkılar söyleyip halay çekti.

8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlamak için bir araya gelen çeşitli siyasi partiler, meslek ve kadın örgütlerinin de içinde bulunduğu yaklaşık 2 bin kadın Kadıköy, Beşiktaş iskelesi önünde saat 14.00'te toplandı. Kortejler halinde iskeleye gelen kadınlar, ellerindeki pankart ve bayraklarla şarkılar söyleyip halay çekerken, kadına yönelik şiddet ile kadın cinayetlerine karşı sloganlar attı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katılan bir kadın, "Kadınların birlikte mücadeleye girmesi ve bu mücadeleyi devam ettirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.


- İstanbul
Dünya Kadınlar Günü, Kadıköy, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı Suudi Arabistan Kralı Selman, öldüğü iddialarının ardından ilk defa görüntülendi Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 23:50:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar dünya kadınlar günü için Kadıköy'de toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]