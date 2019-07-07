Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası: ABD dördüncü kez şampiyon
BBC
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Kadınlar Dünya Kupası: ABD dördüncü kez şampiyon

31 dakika önce

ABD, Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finalde Hollanda'yı 2-0 ile geçerek şampiyon oldu.

ABD, Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finalde Hollanda'yı 2-0 ile geçerek şampiyon oldu.

Amerika Birleşik Devletleri 1991, 1999 ve 2015'in ardından 4. kez kupaya uzandı.

Takımın yıldızlarından Megan Rapinoe, ilk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında penaltı vuruşundan takımını öne geçirdi.

Rose Lavelle'in hemen ceza sahasına girerken yaptığı vuruş sonrası gelen gol ile Hollanda iki farkla geriye düştü.

Rapinoe attığı gol ile altı gole ulaştı ve turnuvanın gol kralı oldu.

Yıldız oyuncu istatistik hanesine üç de asist yazdırdı.

Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk kez final oynayan Hollanda'da kaleci Sari van Veenendaal özellikle ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla öne çıktı.


Kadınlar Dünya Kupası: ABD dördüncü kez şampiyon
BBC
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:13 
Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Fransa, Dünya
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