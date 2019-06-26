Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finali: Almanya - İsveç
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Almanya ve İsveç, B Grubu ve F Grubu'ndan çıktıktan sonra Kadınlar Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasına yükseldi. İki taraf arasındaki buluşma, Almanya'nın kazanmak için geldiği 2003 Dünya Kupası finalinin tekrarı.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06
ve İsveç
, B Grubu ve F Grubu'ndan çıktıktan sonra Kadınlar Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasına yükseldi. İki taraf arasındaki buluşma, Almanya'nın kazanmak için geldiği 2003 Dünya Kupası finalinin tekrarı.
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