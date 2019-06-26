Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finali: Almanya - İsveç
Son Dakika Spor Haber

Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finali: Almanya - İsveç

31 dakika önce

Almanya ve İsveç, B Grubu ve F Grubu'ndan çıktıktan sonra Kadınlar Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasına yükseldi. İki taraf arasındaki buluşma, Almanya'nın kazanmak için geldiği 2003 Dünya Kupası finalinin tekrarı.

Almanya ve İsveç, B Grubu ve F Grubu'ndan çıktıktan sonra Kadınlar Dünya Kupası'nın çeyrek final aşamasına yükseldi. İki taraf arasındaki buluşma, Almanya'nın kazanmak için geldiği 2003 Dünya Kupası finalinin tekrarı.
Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finali: Almanya - İsveç
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06 
İsveç, Almanya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Almanya'dan İsmail Türüt'e vize kısıtlaması: Milliyetçisiniz! Atletico Madrid ve Porto, Muhammed Şengezer'i radarına aldı Sami Khedira, Beşiktaş'ın teklifini reddetti! Galatasaray maçında dikkatleri üzerine çeken Malene Pedersen, Başakşehir'in yeni yengesi çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:37:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finali: Almanya - İsveç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]