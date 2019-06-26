Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finali: Fransa - ABD
1 saat önce
Ev sahibi saltanat şampiyonlarıyla karşı karşıya kalırken, bu istatistiklerden bazılarını Fransa'nın ABD ile Dünya Şampiyonası'nın finalinde Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD ile olan mücadelesine göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:06
Ev sahibi saltanat şampiyonlarıyla karşı karşıya kalırken, bu istatistiklerden bazılarını Fransa
'nın ABD ile Dünya Şampiyonası
'nın finalinde Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD ile olan mücadelesine göz atın.
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