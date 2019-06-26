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Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finali: Fransa - ABD

1 saat önce

Ev sahibi saltanat şampiyonlarıyla karşı karşıya kalırken, bu istatistiklerden bazılarını Fransa'nın ABD ile Dünya Şampiyonası'nın finalinde Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD ile olan mücadelesine göz atın.

Ev sahibi saltanat şampiyonlarıyla karşı karşıya kalırken, bu istatistiklerden bazılarını Fransa'nın ABD ile Dünya Şampiyonası'nın finalinde Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD ile olan mücadelesine göz atın.
Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finali: Fransa - ABD
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:06 
Dünya Şampiyonası, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Spor
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