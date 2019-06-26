Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finali: İngiltere vs Norveç
2 saat önce
Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finalinde İngiltere’nin Norveç’le buluşmasından önce bu istatistikleri inceleyin. Her iki taraf da yıldız oyuncuları Ellen White ve Isabell Herlovsen'in yarı finalde takımlarına yardımcı olacağını umuyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:06
Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finalinde İngiltere
'nin Norveç
'le buluşmasından önce bu istatistikleri inceleyin. Her iki taraf da yıldız oyuncuları Ellen White ve Isabell Herlovsen'in yarı finalde takımlarına yardımcı olacağını umuyor.
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