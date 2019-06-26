Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finali: İtalya - Hollanda
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Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finali: İtalya - Hollanda

30 dakika önce

Likeke Martens'in Japonya'ya geç gecikme cezası Hollanda'yı Dünya Kupası çeyrek finallerine gönderdi. Bu aşamaya gelmek için Çin'i yenen İtalya'nın C Grubu kazananlarıyla karşılaşıyorlar. Kadınlar Dünya Kupası'ndaki ilk buluşma oldu.

Likeke Martens'in Japonya'ya geç gecikme cezası Hollanda'yı Dünya Kupası çeyrek finallerine gönderdi. Bu aşamaya gelmek için Çin'i yenen İtalya'nın C Grubu kazananlarıyla karşılaşıyorlar. Kadınlar Dünya Kupası'ndaki ilk buluşma oldu.
Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Finali: İtalya - Hollanda
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06 
Japonya, Hollanda, İtalya, Spor
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