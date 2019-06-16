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Kadınlar Dünya Kupası: E grubu'nda Hollanda ve Kanada bir üst turu garantiledi

55 dakika önce

Fransa'da düzenlenen FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nın grup mücadelesi ikinci maçlarında Hollanda Kamerun'u 3-1 ile geçerken Kanada Yeni Zelanda'yı 2-0 yendi. Bu sonuçlarla E grubu'nda 6 puanlı Hollanda ve Kanada bir üst turu garantiledi.

Kadınlar Dünya Kupası: E grubu'nda Hollanda ve Kanada bir üst turu garantiledi, System.String[]
Fransa'da düzenlenen FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nın grup mücadelesi ikinci maçlarında Hollanda Kamerun'u 3-1 ile geçerken Kanada Yeni Zelanda'yı 2-0 yendi.

Fransa'nın Belçika'ya sınır şehri Valenciennes'de oynanan Hollanda Kamerun maçında büyük çekişme yaşandı. Kamerun, golcü oyuncusu Gabrielle Onguene ile maçın ilk önemli atağını gerçekleştirirken golü bulan taraf Avrupa temsilcisi Hollanda oldu. Vivianne Miedema 41'inci dakikada sağ kanattan gelen adrese teslim ortaya sadece kafasıyla dokundu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Hollanda'nın sevinci sadece 2 dakika sürdü. Defansın arkasına sarkan Gabrielle Onguene kaleciyi geçerek sol çaprazdan düzgün vurdu ve 43'üncü dakikada Kamerun'a beraberliği getirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:23 
Kamerun, Kanada, Hollanda, Spor
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