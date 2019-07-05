Kadınlar Dünya Kupası Finali: ABD - Hollanda
24 dakika önce
ABD ve Hollanda arasındaki Kadınlar Dünya Kupası Finali öncesinde bu istatistikleri inceleyin. ABD, Alyssa Naeher'in penaltılarının İngiltere'ye karşı yarı finalde kazanmasının ardından finalde kalırken Hollandalılar, Jackie Groenen'in fazladan galibi sayesinde İsveç'i yendi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:05
ABD ve Hollanda
arasındaki Kadınlar Dünya Kupası Finali öncesinde bu istatistikleri inceleyin. ABD, Alyssa Naeher'in penaltılarının İngiltere
'ye karşı yarı finalde kazanmasının ardından finalde kalırken Hollandalılar, Jackie Groenen'in fazladan galibi sayesinde İsveç
'i yendi.
İngiltere Konsolosluğundan vize alamayan sanatçı Suavi sitem etti
Bitcoin elektrik tüketiminde 'İsviçre'yi geçti'
Karadeniz semalarında hareketli saatler: Rus savaş uçakları alarma geçti
Derby County'nin yeni Teknik Direktörü Cocu oldu