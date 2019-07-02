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Kadınlar Dünya Kupası Hikayeleri: Carli Lloyd's Hat-trick

58 dakika önce

Carli Lloyd, bir Dünya Kupası finalinde şapka numarası kazanan tek kadın. Buradaki başarının arkasındaki hikayeye göz atın.

Carli Lloyd, bir Dünya Kupası finalinde şapka numarası kazanan tek kadın. Buradaki başarının arkasındaki hikayeye göz atın.
Kadınlar Dünya Kupası Hikayeleri: Carli Lloyd's Hat-trick
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:05 
Spor
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