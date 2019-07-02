Kadınlar Dünya Kupası Hikayeleri: Carli Lloyd's Hat-trick
58 dakika önce
Carli Lloyd, bir Dünya Kupası finalinde şapka numarası kazanan tek kadın. Buradaki başarının arkasındaki hikayeye göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:05
Carli Lloyd, bir Dünya Kupası finalinde şapka numarası kazanan tek kadın. Buradaki başarının arkasındaki hikayeye göz atın.
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