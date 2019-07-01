Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası Hikayeleri: Marta Rekor Golcü Oldu
Son Dakika Spor Haber

Kadınlar Dünya Kupası Hikayeleri: Marta Rekor Golcü Oldu

1 saat önce

Marta, 2019'da İtalya'ya karşı 17. turnuvasını netleştirdikten sonra Kadınlar Dünya Kupası'nda her zaman en iyi golcü oldu.

Marta, 2019'da İtalya'ya karşı 17. turnuvasını netleştirdikten sonra Kadınlar Dünya Kupası'nda her zaman en iyi golcü oldu.
Kadınlar Dünya Kupası Hikayeleri: Marta Rekor Golcü Oldu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:06 
İtalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester United, Rashford'un sözleşmesini uzattı Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda transferi Allahyar: Gün sayıyorum Zlatanlı Los Angeles Galaxy, Quaresma'nın peşinde

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:30:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası Hikayeleri: Marta Rekor Golcü Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]