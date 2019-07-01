Kadınlar Dünya Kupası Hikayeleri: Marta Rekor Golcü Oldu
1 saat önce
Marta, 2019'da İtalya'ya karşı 17. turnuvasını netleştirdikten sonra Kadınlar Dünya Kupası'nda her zaman en iyi golcü oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:06
Marta, 2019'da İtalya
'ya karşı 17. turnuvasını netleştirdikten sonra Kadınlar Dünya Kupası'nda her zaman en iyi golcü oldu.
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