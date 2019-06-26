Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası: Hollanda ve İtalya çeyrek finale yükseldi
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Kadınlar Dünya Kupası: Hollanda ve İtalya çeyrek finale yükseldi

1 saat önce

Kadınlar Dünya Kupası'nda bugün gerçekleşen İtalya-Çin maçını 2-0 İtalya kazanırken, Japonya ile karşılaşan Hollanda rakibini 2-1 mağlup etti.

Kadınlar Dünya Kupası: Hollanda ve İtalya çeyrek finale yükseldi, System.String[]
Kadınlar Dünya Kupası'nda bugün oynanan iki karşılaşma sonundan İtalya ve Hollanda rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvada günün ilk maçında İtalya ile Çin karşı karşıya geldi. İtalya 15. dakikada Valentina Giancinti ve 49. dakikada Aurora Galli'nin attığı gollerle rakibi Çin'i 2-0 yendi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:23 
Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Spor
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