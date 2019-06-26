Kadınlar Dünya Kupası: Hollanda ve İtalya çeyrek finale yükseldi
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Kadınlar Dünya Kupası'nda bugün gerçekleşen İtalya-Çin maçını 2-0 İtalya kazanırken, Japonya ile karşılaşan Hollanda rakibini 2-1 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:23
Kadınlar Dünya Kupası'nda bugün oynanan iki karşılaşma sonundan İtalya
ve Hollanda
rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi. Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvada günün ilk maçında İtalya ile Çin karşı karşıya geldi. İtalya 15. dakikada Valentina Giancinti ve 49. dakikada Aurora Galli'nin attığı gollerle rakibi Çin'i 2-0 yendi.
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