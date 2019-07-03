Kadınlar Dünya Kupası: İngiltere'yi yenen ABD İlk finalist
1 saat önce
Fransa'nın Lyon kentinde Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:52
'nın Lyon
kentinde Amerika Birleşik Devletleri
ve İngiltere
, FIFA 2019 Kadınlar Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi. ABD, İngiltere'yi 10. dakikada Christen Press ve 31. dakikada Alex Morgan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek turnuvanın ilk finalisti oldu.
İngiltere 19. dakikada Ellen White ile skora 1-1'lik eşitlik getirse de müsabakayı lehine çevirmeyi başaramadı.
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