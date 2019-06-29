Kadınlar Dünya Kupası: İtalya: 0 - Hollanda: 2
10 dakika önce
Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek final maçında Hollanda, İtalya'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:48 Kaynak: İHA
Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek final maçında Hollanda
, İtalya
'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Fransa
'nın ev sahipliğinde bu yıl 8. düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İtalya ile Hollanda, Hainaut Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Hollanda, maçın 70. dakikasında Vivianne Miedema ile 1-0 öne geçti. 80. dakikada Stephanie van der Gragt'ın fileleri havalandırmasıyla Hollanda sahadan 2-0 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.
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