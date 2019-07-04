Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası'nda finalistler belli oldu: ABD - Hollanda
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Kadınlar Dünya Kupası'nda finalistler belli oldu: ABD - Hollanda

1 saat önce

Dünya Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç'i yenen Hollanda finale yükselerek ABD'nin rakibi oldu. Kupanın finalinde ABD ile Hollanda, 7 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Dünya Kupası'nda finalistler belli oldu: ABD - Hollanda, System.String[]
Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç'i yenen Hollanda finale yükselerek ABD'nin rakibi oldu.

Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası son yarı final mücadelesinde Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:52 
Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İsveç, Spor
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