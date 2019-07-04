Kadınlar Dünya Kupası'nda finalistler belli oldu: ABD - Hollanda
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Dünya Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç'i yenen Hollanda finale yükselerek ABD'nin rakibi oldu. Kupanın finalinde ABD ile Hollanda, 7 Temmuz Pazar günü karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:52
Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç
'i yenen Hollanda
finale yükselerek ABD'nin rakibi oldu. Fransa
'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası son yarı final mücadelesinde Hollanda ile İsveç karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
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