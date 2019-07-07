Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
45 dakika önce
Kadınlar Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı 2-0 mağlup eden ABD takımı turnuvanın galibi oldu. Şampiyonanın en büyük favorisi olarak gösterilen ABD kadınlar takımı bu turnuva ile birlikte 4'ncü kez Dünya Kupası'nı kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:07
Kadınlar Dünya Kupası finalinde Hollanda
'yı 2-0 mağlup eden ABD takımı turnuvanın galibi oldu. Fransa
'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final ABD ile Hollanda karşı karşıya geldi.
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