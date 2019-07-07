Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
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Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD

45 dakika önce

Kadınlar Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı 2-0 mağlup eden ABD takımı turnuvanın galibi oldu. Şampiyonanın en büyük favorisi olarak gösterilen ABD kadınlar takımı bu turnuva ile birlikte 4'ncü kez Dünya Kupası'nı kazandı.

Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD, System.String[]
Kadınlar Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı 2-0 mağlup eden ABD takımı turnuvanın galibi oldu.

Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final ABD ile Hollanda karşı karşıya geldi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:07 
Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Spor
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