Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası'nda zafer ABD'nin
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Kadınlar Dünya Kupası'nda zafer ABD'nin

1 saat önce

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda'yı 2-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar Dünya Kupası'nda zafer ABD'nin, System.String[]
2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda'yı 2-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.
Fransa'nın ev sahipliğinde 8'incisi düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası'nın finalinde, ABD ile Hollanda, Park Olympique Lyonnais'da karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz geçildi. ABD, 61'inci dakikada penaltıdan Megan Anna Rapinoe ve 69'uncu dakikada Rose Lavelle'nin attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı ve Dünya Kupası'nı 4'üncü kez müzesine götürdü.
Turnuvada oynadığı 7 maçın tamamını kazanan ABD, rakip filelere 26 gol gönderirken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:10 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Fransa, Spor
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