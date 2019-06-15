Kadınlar Dünya Kupası raporu: Dokuzuncu gün

Çıkan kısmın özeti





Kupanın sekizinci gününde iki takım daha adını ikinci tura yazdırdı.



Günün açılış randevusunda, ilk maçında hayal kırıklığı yaratan Japonya ve İskoçya karşı karşıya geldi. İlk maçın aksine ileride Iwabuchi’yle maça başlayan Japonlar bu hamlenin karşılığını aldı ve rakipleri karşısında oyun üstünlüğünü ele geçirdi. İskoçya ise oyunu geride kabul ederek, Japonya’ya istediği alanları bırakınca, eski şampiyon gol pozisyonları yakalamaya başladı. Iwabuchi, Asya ekibinin ilk golünü kaydederken, devrenin sonlarına doğru, ilk maçta olduğu gibi yine İskoçya aleyhine tartışmalı bir penaltı çalındı. Sugasawa’nın penaltısıyla Japonya devreyi 2-0 önde kapadı. İskoçya, özellikle 60. dakikadan itibaren taktik değişikliğine gidip hücum prese başlayınca oyunun dengesi değişti. Üst üste gol pozisyonları bulan İskoçya, 88’de Clelland’la golü de buldu, ama ilk maçtaki gibi 2-1’lik yenilgiye razı oldu. Bu arada, İskoçya lehine tartışmalı bir penaltı pozisyonunun VAR’a götürülmemesi tartışma yarattı. Bu skorla, Japonya tekrar gruba tutunurken, İskoçya’nın da şansı devam ediyor.



Günün ikinci maçında, C Grubu’nda İtalya ile Jamaika karşı karşıya geldi. İlk maçta Avustralya’yı yenerek sürpriz yapan İtalyanlar, bu maçta tecrübesiz rakiplerini sürklase ettiler. Jamaika’nın kalecisi Schneider’in çabalarına rağmen, Girelli’nin üç, oyuna sonradan giren Galli’nin iki golü İtalya’ya beş gollü galibiyeti ve ikinci turu getirdi.



Akşam seansında tekrar D Grubu’na dönüldü. Japonya maçından sürpriz bir puan çıkaran Arjantin, kupanın favorilerinden İngiltere karşısındaydı. Maçın başından itibaren kontrolü eline alan İngiltere, karşısında olağanüstü bir performans sergileyen kaleci Vanina Correa’yı buldu. Correa, maç boyunca olağanüstü kurtarışlara imza atarken, bir penaltıyı da köşeden çıkardı. Arjantin takım olarak da disiplinli futboluyla dikkat çekerken, 62. dakikada Jodie Taylor, rakibin direnişini kırmayı başardı ve İngiltere’ye galibiyeti kazandırdı. Bu sonuçla İngiltere de üst turu garantiledi. Arjantin ise İskoçya’yla tam anlamıyla bir final maçı oynayacak. İki takımın da şansı 19 Haziran’daki bu maça bağlı. Beraberlik iki takıma da yetmiyor.





Günün menüsü





Bugün kupada iki maç var. Gündüz seansında, TSİ 14’te ilk maçını uzatma anlarında kazanan Avrupa şampiyonu Hollanda, Kanada’yı epeyce zorlayan Kamerun’la oynayacak. Hollanda’nın da bugün ikinci tura çıkma şansı bulunuyor. Kamerun ise bir önceki kupadaki gibi ikinci tur görebilmek için bu maçta en azından az farklı mağlubiyete ihtiyaç duyuyor. Afrikalılar, bugün bir sürpriz yapabilirse, şansını son Yeni Zelanda maçına taşıyacak.



Grubun diğer maçı ise TSİ 20’de Kanada ile Yeni Zelanda arasında. Kanada’nın zor kazandığı, Yeni Zelanda’nın son anda kaybettiği ilk maçların ardından, benzer bir senaryonun ortaya çıkması muhtemel. Kanada, zor gol bulan bir takım görüntüsü çizerken, Yeni Zelanda, hücum gücü yüksek Hollanda karşısında iyi direndi. Favori Kanada da olsa, her ihtimale açık, fakat yüksek ihtimalle az gollü bir karşılaşma olacak.





Neye dikkat etmeli?





Kanada ve Hollanda bugün gruptan çıkmayı garantileyebilir. İki ekibin de önemli golcüleri henüz devreye girmedi. Bugün ilk maçtan daha etkili performans göstermeye çalışacaklar. Kanada’da Sinclair, Hollanda’da ise Miedema bugün kupadaki ilk gollerini arayacak. Sinclair, bu kupada dört gol bulması hâlinde, tarihin en çok gol atan milli oyuncusu ünvanını Abby Wambach’tan devralacak.





Ne umuyoruz?





Kupanın en az gollü grubunda, bu durumun bugün değişmesini umuyoruz.





Günün lüzumsuz bilgisi





Bugün Kanada - Yeni Zelanda maçına ev sahipliği yapacak Grenoble’da kupa boyunca oynanacak dört grup maçının hiçbirinde Avrupa takımı yok. Ancak, ikinci turda Almanya ve İspanya’nın mücadele verdiği B Grubu’nun birincisi, bu stadyumda A-C-D gruplarının üçüncülerinden birini ağırlayacak. Bu maçta iki Avrupa takımı birden Grenoble’a gelebilir.