Kadınlar Dünya Kupası raporu: On ikinci gün

Çıkan kısmın özeti





Dün kupada iki grupta maçlar tamamlandı. A Grubu’nda Fransa, tartışmalı bir penaltı golüyle Nijerya’yı 1-0 yenerek grup birincisi olurken, Kore’yi 2-1 yenen Norveç ikincilikte kaldı. Grubu üç puan ve -2 averajla bitiren Nijerya ise diğer grup üçüncülerini bekleyecek. B Grubu’nda ise Almanya, Güney Afrika’yı güle oynaya 4-0’la geçerek grup birinciliğine ulaştı. Diğer maçta İspanya ile Çin 0-0 berabere kalarak beraber gruptan çıktılar. Bu maçta İspanya, maç boyu gol ararken, Çin skoru korumaya oynadı.



Kupaya VAR damgasını vurmaya devam ediyor. Dün ev sahibinin, Nijerya maçının 75. dakikasında VAR kararıyla gelen penaltıyı Nijerya kalecisi Nnadozie çıkarmayı başardı. Ancak bu kez de, kalecinin erken çıktığı yönündeki VAR kararıyla penaltı tekrar edildi ve Nijerya kendisini üst tura çıkaracak beraberlikten oldu. Penaltı tekrar kararları, turnuvada özellikle tartışma yaratıyor. Pek çok spor yorumcusu, anlık kesite bakılarak verilen tekrar kararlarının kalecinin refleks zamanını dikkate almadığını iddia ediyor. Benim dün yaptığım bir deneyde de, futbolda efsane penaltı kurtarışı olarak tanınan birçok kurtarışın anlık kesit dikkate alındığında geçersiz olacağı ortaya çıktı. Diğer taraftan VAR uygulamasının maçları çok fazla kesmesi de eleştiriliyor. Bu turnuvadaki tepkiler dikkate alınarak, FIFA’nın uygulamada ince ayar yapması olası. Bu kupanın bir bakıma kobaya dönüşmüş olması ise talihsizlik. Futbolun adaleti, herhalde ancak Nijerya’nın dünkü olaya rağmen en iyi üçüncüler arasına girmesiyle tecelli edebilir. Bunun olup olmayacağını diğer gruplardaki maçlar gösterecek.





Günün menüsü





Bugün kupada tek seansta iki maç var. TSİ 22.00’de C Grubu’nun takımları Brezilya-İtalya ve Jamaika-Avustralya karşı karşıya gelecek. Kupanın sürpriz takımı İtalya şimdiden üst turu garantiledi, bugün de en az bir beraberlikle birinciliği almaya çalışacaklar. Brezilya ve Avustralya’nın da grup birinciliği şansı sürüyor. Üç takımın da gruptan çıkma olasılığı oldukça yüksek. Tecrübesiz Jamaika’nın bugün yapabileceği bir sürpriz ise bu grupta işleri epeyce karıştırır. Bu grubun birincisi Çin ya da Nijerya ile eşleşirken, ikinci ise Norveç’in rakibi olacak. Norveç, kupanın tehlikeli ekiplerinden biri, ancak Haavi’den sonra oyun kurucuları Hansen’i de sakatlığa kurban verdiler. Grup üçüncüsü ise üst tura çıkması hâlinde Fransa ya da Almanya’nın rakibi olacak.





Neye dikkat etmeli?





Tek gruplu günde gözlerimiz kimin kaçıncı sırada yer alacağında olacak. Grup birincisi nispeten güçsüz bir takımla eşleşirken, ikinci ve üçüncüyü dev rakipler bekliyor. İtalya, güne avantajlı başlayan takım, ancak Brezilya bu durumu değiştirebilir. Brezilya’nın az farklı, Avustralya’nın ise farklı galibiyeti, Avustralya’yı birinciliğe de çıkartabilir. Aynı şekilde Brezilya’nın farklı, Avustralya’nın düşük farklı galibiyeti, İtalya’yı üçüncülüğe itebilir. Puan tablosu ve eşleşmelerin her saniye değişebileceği bir gün.





Ne umuyoruz?





Dünkü tartışmalardan sonra VAR’ın biraz daha az gölge etmesini umuyoruz. Ayrıca, kupanın son günlerinde gol ortalaması biraz düştü. Bugün mümkünse bol gol...





Günün lüzumsuz bilgisi





Kupanın en mütevazı takımlarından ikisi, buraya iki güçlü kadının omuzlarında geldi. Kadın milli takımı birkaç yıl önce dağılan Jamaika’da, efsane sanatçı Bob Marley’in kızı Cedella Marley takımı yeniden kurarken, Tayland’da sigorta yöneticisi Nualphan Lamsam, benzer bir role soyunarak takımı Fransa’ya getirdi. Lamsam, Tayland’ın İsveç karşısında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünde saha kenarında gözyaşlarına boğuldu.