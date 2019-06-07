Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Barbara Bonansea
1 saat önce
İtalya ve Juventus 'Barbara Bonansea, saldıran cesaretinin Fransa'da Kadınlar Dünya Kupası için Fransa'da İtalyan tarafının anahtarı olacağını umuyor. Bonansea 56 Enternasyonal'de 22 gol attı ve Juventus'a 2017 yılında 37 maçta 50 maçta katıldı. Golü İtalya'nın en iyi Dünya Kupası için katalizör olabilir mi?
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:06
ve Juventus
'Barbara Bonansea, saldıran cesaretinin Fransa
'da Kadınlar Dünya Kupası için Fransa'da İtalyan tarafının anahtarı olacağını umuyor. Bonansea 56 Enternasyonal'de 22 gol attı ve Juventus'a 2017 yılında 37 maçta 50 maçta katıldı. Golü İtalya'nın en iyi Dünya Kupası için katalizör olabilir mi?
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