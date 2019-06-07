Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Chelsea'nin en iyi hedefleri
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Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Chelsea'nin en iyi hedefleri

25 dakika önce

Chelsea FC Women, 2018-19 sezonu boyunca Şampiyonlar Ligi yarı finaline koşmalarını da içeren bazı unutulmaz anlar üretti. Kampanyanın en güzel anlarından bazılarına göz atın.

Chelsea FC Women, 2018-19 sezonu boyunca Şampiyonlar Ligi yarı finaline koşmalarını da içeren bazı unutulmaz anlar üretti. Kampanyanın en güzel anlarından bazılarına göz atın.
Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Chelsea'nin en iyi hedefleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:06 
Chelsea, Spor
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