Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Cristiana Girelli
2 gün önce
Juventus 'Cristiana Girelli, ilk sezonunda Torino'da, İtalya Kadın Dünya Kupası'nda gösterdiği forma devam etmeyi umuyor. Ulusal maçta Girelli 59 maçta 30 gol attı.
Juventus
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:06
'Cristiana Girelli, ilk sezonunda Torino
'da, İtalya
Kadın Dünya Kupası'nda gösterdiği forma devam etmeyi umuyor. Ulusal maçta Girelli 59 maçta 30 gol attı.
Dokuzuncu kattan düşen 79 yaşındaki alzaymır hastası kadın öldü
Kırılan dişinden sonra kansere yakalanan kadının dilinin yarısı kesildi!
Fenerbahçe, Miha Zajc için 10 milyon euro istiyor
A Milli Takımımız, İzlanda'ya gitti!