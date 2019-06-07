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Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Cristiana Girelli

2 gün önce

Juventus 'Cristiana Girelli, ilk sezonunda Torino'da, İtalya Kadın Dünya Kupası'nda gösterdiği forma devam etmeyi umuyor. Ulusal maçta Girelli 59 maçta 30 gol attı.

Juventus 'Cristiana Girelli, ilk sezonunda Torino'da, İtalya Kadın Dünya Kupası'nda gösterdiği forma devam etmeyi umuyor. Ulusal maçta Girelli 59 maçta 30 gol attı.
Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Cristiana Girelli
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:06 
Juventus, Torino, Spor
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