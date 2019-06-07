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Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Crystal Dunn

26 dakika önce

ABD'nin oyun kurucusu Crystal Dunn, NWSL'deki en iyi sezonunun arkasından çıkıyor. Yılın ekibinin bir parçası olarak, Dunn, Dünya Kupası'nı savunmak ve dördüncü unvanını korumak için ABD için fark yaratmayı umuyor.

ABD'nin oyun kurucusu Crystal Dunn, NWSL'deki en iyi sezonunun arkasından çıkıyor. Yılın ekibinin bir parçası olarak, Dunn, Dünya Kupası'nı savunmak ve dördüncü unvanını korumak için ABD için fark yaratmayı umuyor.
Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Crystal Dunn
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:06 
Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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