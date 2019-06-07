Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Crystal Dunn
26 dakika önce
ABD'nin oyun kurucusu Crystal Dunn, NWSL'deki en iyi sezonunun arkasından çıkıyor. Yılın ekibinin bir parçası olarak, Dunn, Dünya Kupası'nı savunmak ve dördüncü unvanını korumak için ABD için fark yaratmayı umuyor.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:06
'nin oyun kurucusu Crystal Dunn, NWSL'deki en iyi sezonunun arkasından çıkıyor. Yılın ekibinin bir parçası olarak, Dunn, Dünya Kupası'nı savunmak ve dördüncü unvanını korumak için ABD için fark yaratmayı umuyor.
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