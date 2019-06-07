Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Dzsenifer Marozsán
25 dakika önce
Alman Dzsenifer Marozsán, tarafını Fransa'daki Dünya Kupası zaferine yönlendirmeyi umuyor. Marozsán, ilk kez üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi ve 1. Lig Féminine kazanan bir yıldız sezonundan sonra açılış Ballon d'Or Féminin'de üçüncü oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:06
Alman Dzsenifer Marozsán, tarafını Fransa
'daki Dünya Kupası zaferine yönlendirmeyi umuyor. Marozsán, ilk kez üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi ve 1. Lig Féminine kazanan bir yıldız sezonundan sonra açılış Ballon d'Or Féminin'de üçüncü oldu.
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