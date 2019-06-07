Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Dzsenifer Marozsán
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Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Dzsenifer Marozsán

25 dakika önce

Alman Dzsenifer Marozsán, tarafını Fransa'daki Dünya Kupası zaferine yönlendirmeyi umuyor. Marozsán, ilk kez üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi ve 1. Lig Féminine kazanan bir yıldız sezonundan sonra açılış Ballon d'Or Féminin'de üçüncü oldu.

Alman Dzsenifer Marozsán, tarafını Fransa'daki Dünya Kupası zaferine yönlendirmeyi umuyor. Marozsán, ilk kez üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi ve 1. Lig Féminine kazanan bir yıldız sezonundan sonra açılış Ballon d'Or Féminin'de üçüncü oldu.
Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Dzsenifer Marozsán
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:06 
Fransa, Spor
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