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Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Lieke Martens

37 dakika önce

2017 UEFA Kadınlar Euro'nun Altın Top Şampiyonu Lieke Martens, Hollandalılar Kadınlar Dünya Kupası'nda oynadığında Avrupa Şampiyonasının başarısını tekrarlamayı umuyor. Martens, FC Barcelona Femeni için hem kulüp seviyesinde hem de Hollanda için uluslararası düzeyde bir yıldız olmuştur. Martens, Hollandalılar için tekrar kilit bileşen olabilir mi?

2017 UEFA Kadınlar Euro'nun Altın Top Şampiyonu Lieke Martens, Hollandalılar Kadınlar Dünya Kupası'nda oynadığında Avrupa Şampiyonasının başarısını tekrarlamayı umuyor. Martens, FC Barcelona Femeni için hem kulüp seviyesinde hem de Hollanda için uluslararası düzeyde bir yıldız olmuştur. Martens, Hollandalılar için tekrar kilit bileşen olabilir mi?
Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Lieke Martens
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06 
Avrupa, Spor
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