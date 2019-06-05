Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Lieke Martens
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2017 UEFA Kadınlar Euro'nun Altın Top Şampiyonu Lieke Martens, Hollandalılar Kadınlar Dünya Kupası'nda oynadığında Avrupa Şampiyonasının başarısını tekrarlamayı umuyor. Martens, FC Barcelona Femeni için hem kulüp seviyesinde hem de Hollanda için uluslararası düzeyde bir yıldız olmuştur. Martens, Hollandalılar için tekrar kilit bileşen olabilir mi?
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06
2017 UEFA Kadınlar Euro'nun Altın Top Şampiyonu Lieke Martens, Hollandalılar Kadınlar Dünya Kupası'nda oynadığında Avrupa
Şampiyonasının başarısını tekrarlamayı umuyor. Martens, FC Barcelona
Femeni için hem kulüp seviyesinde hem de Hollanda için uluslararası düzeyde bir yıldız olmuştur. Martens, Hollandalılar için tekrar kilit bileşen olabilir mi?
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