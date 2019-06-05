Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Marta Torrejón
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Defans Marta Torrejón, İspanya'yı bu yaz Dünya Kupası zaferine götürmeyi umuyor. Torrejón, 2013 yılında Katalan devlerine katıldığından beri FC Barcelona Femeni ve İspanya savunmasının kalbinde yer aldı. Torrejón Fransa'da fark olabilir mi?
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06
Defans Marta Torrejón, İspanya'yı bu yaz Dünya Kupası zaferine götürmeyi umuyor. Torrejón, 2013 yılında Katalan devlerine katıldığından beri FC Barcelona Femeni ve İspanya savunmasının kalbinde yer aldı. Torrejón Fransa'da fark olabilir mi?
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