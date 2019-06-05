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Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Marta Torrejón

4 dakika önce

Defans Marta Torrejón, İspanya'yı bu yaz Dünya Kupası zaferine götürmeyi umuyor. Torrejón, 2013 yılında Katalan devlerine katıldığından beri FC Barcelona Femeni ve İspanya savunmasının kalbinde yer aldı. Torrejón Fransa'da fark olabilir mi?

Defans Marta Torrejón, İspanya'yı bu yaz Dünya Kupası zaferine götürmeyi umuyor. Torrejón, 2013 yılında Katalan devlerine katıldığından beri FC Barcelona Femeni ve İspanya savunmasının kalbinde yer aldı. Torrejón Fransa'da fark olabilir mi?
Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Marta Torrejón
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06 
Spor
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