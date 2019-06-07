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Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Megan Rapino

26 dakika önce

Seattle Reign FC'den Megan Rapinoe, Uluslararası Deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası kampanyasında kilit bir faktör olacağını umuyor. ABD'nin orta sahadan 44 kez atması için Rapino, 150'den fazla kez ortaya çıktı. ABD, üç kez kazanırken, Dünya Kupası tarihinin üçte birinden daha azını bitirmedi.

Seattle Reign FC'den Megan Rapinoe, Uluslararası Deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası kampanyasında kilit bir faktör olacağını umuyor. ABD'nin orta sahadan 44 kez atması için Rapino, 150'den fazla kez ortaya çıktı. ABD, üç kez kazanırken, Dünya Kupası tarihinin üçte birinden daha azını bitirmedi.
Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Megan Rapino
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:06 
Amerika Birleşik Devletleri, Seattle, Spor
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