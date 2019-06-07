Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Megan Rapino
26 dakika önce
Seattle Reign FC'den Megan Rapinoe, Uluslararası Deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri Dünya Kupası kampanyasında kilit bir faktör olacağını umuyor. ABD'nin orta sahadan 44 kez atması için Rapino, 150'den fazla kez ortaya çıktı. ABD, üç kez kazanırken, Dünya Kupası tarihinin üçte birinden daha azını bitirmedi.
Seattle
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:06
Reign FC'den Megan Rapinoe, Uluslararası Deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri
Dünya Kupası kampanyasında kilit bir faktör olacağını umuyor. ABD
'nin orta sahadan 44 kez atması için Rapino, 150'den fazla kez ortaya çıktı. ABD, üç kez kazanırken, Dünya Kupası tarihinin üçte birinden daha azını bitirmedi.
Kriz büyüyor! Huawei yaptırımına Facebook da katıldı
Dolar yeniden yükselişe geçti
Meksika'da, Orta Amerikalı göçmenlere polis şiddeti kameralara yansıdı
Donoald Trump'ın eşi Melania Trump göbeğiyle olay oldu