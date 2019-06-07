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Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Nikita Parris

50 dakika önce

Dinamik ileri Nikita Parris, 2019 Kadınlar Wolrd Kupası'nda etkileyici uluslararası forma devam etmeyi umuyor olacak. Parris, İngiltere'ye klinik olarak 33 maçta 12 gol attı. 2019'da Yılın Futbol Yazarları, 2019'da SheBelieves Kupası'nı kazandıktan sonra Uluslararası kupa kabinesine katmayı umuyor. Parris, ilk Dünya Kupası zaferlerini ararken İngiltere için fark olabilir mi?

Dinamik ileri Nikita Parris, 2019 Kadınlar Wolrd Kupası'nda etkileyici uluslararası forma devam etmeyi umuyor olacak. Parris, İngiltere'ye klinik olarak 33 maçta 12 gol attı. 2019'da Yılın Futbol Yazarları, 2019'da SheBelieves Kupası'nı kazandıktan sonra Uluslararası kupa kabinesine katmayı umuyor. Parris, ilk Dünya Kupası zaferlerini ararken İngiltere için fark olabilir mi?
Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Nikita Parris
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:06 
İngiltere, Futbol, Spor
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