Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Nikita Parris
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Dinamik ileri Nikita Parris, 2019 Kadınlar Wolrd Kupası'nda etkileyici uluslararası forma devam etmeyi umuyor olacak. Parris, İngiltere'ye klinik olarak 33 maçta 12 gol attı. 2019'da Yılın Futbol Yazarları, 2019'da SheBelieves Kupası'nı kazandıktan sonra Uluslararası kupa kabinesine katmayı umuyor. Parris, ilk Dünya Kupası zaferlerini ararken İngiltere için fark olabilir mi?
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:06
Dinamik ileri Nikita Parris, 2019 Kadınlar Wolrd Kupası'nda etkileyici uluslararası forma devam etmeyi umuyor olacak. Parris, İngiltere
'ye klinik olarak 33 maçta 12 gol attı. 2019'da Yılın Futbol
Yazarları, 2019'da SheBelieves Kupası'nı kazandıktan sonra Uluslararası kupa kabinesine katmayı umuyor. Parris, ilk Dünya Kupası zaferlerini ararken İngiltere için fark olabilir mi?
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