Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Sam Kerr
26 dakika önce
Avustralyalı Sam Kerr, Fransa'daki Kadınlar Dünya Kupası'na çıktığında inanılmaz NWSL puanlama rekorunu sürdürmeyi umuyor olacak. Kerr, 2011 yılında ilk Dünya Kupası'nda sadece 17 yaşında oynadı. Avustralya’nın ilk kez çeyrek finalde ilerlemesini beklediğinden, Kerr’ın deneyimi ve gol atma becerisi çok önemli.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:06
Avustralyalı Sam Kerr, Fransa
'daki Kadınlar Dünya Kupası'na çıktığında inanılmaz NWSL puanlama rekorunu sürdürmeyi umuyor olacak. Kerr, 2011 yılında ilk Dünya Kupası'nda sadece 17 yaşında oynadı. Avustralya'nın ilk kez çeyrek finalde ilerlemesini beklediğinden, Kerr'ın deneyimi ve gol atma becerisi çok önemli.
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