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Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Sam Kerr

26 dakika önce

Avustralyalı Sam Kerr, Fransa'daki Kadınlar Dünya Kupası'na çıktığında inanılmaz NWSL puanlama rekorunu sürdürmeyi umuyor olacak. Kerr, 2011 yılında ilk Dünya Kupası'nda sadece 17 yaşında oynadı. Avustralya’nın ilk kez çeyrek finalde ilerlemesini beklediğinden, Kerr’ın deneyimi ve gol atma becerisi çok önemli.

Avustralyalı Sam Kerr, Fransa'daki Kadınlar Dünya Kupası'na çıktığında inanılmaz NWSL puanlama rekorunu sürdürmeyi umuyor olacak. Kerr, 2011 yılında ilk Dünya Kupası'nda sadece 17 yaşında oynadı. Avustralya'nın ilk kez çeyrek finalde ilerlemesini beklediğinden, Kerr'ın deneyimi ve gol atma becerisi çok önemli.
Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Sam Kerr
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:06 
Avustralya, Fransa, Spor
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