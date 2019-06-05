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Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Sandra Paños

3 dakika önce

Kaleci Sandra Paños, İspanya'yı bu yaz Dünya Kupası zaferine yönlendirmeyi umuyor. Paños, 2015 yılında Katalan devlerine katıldığından beri FC Barcelona Femeni ve İspanya'nın hedefi oldu. Fransa'daki fark bu olabilir mi?

Kaleci Sandra Paños, İspanya'yı bu yaz Dünya Kupası zaferine yönlendirmeyi umuyor. Paños, 2015 yılında Katalan devlerine katıldığından beri FC Barcelona Femeni ve İspanya'nın hedefi oldu. Fransa'daki fark bu olabilir mi?
Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Sandra Paños
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06 
Spor
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