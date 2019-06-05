Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Sandra Paños
3 dakika önce
Kaleci Sandra Paños, İspanya'yı bu yaz Dünya Kupası zaferine yönlendirmeyi umuyor. Paños, 2015 yılında Katalan devlerine katıldığından beri FC Barcelona Femeni ve İspanya'nın hedefi oldu. Fransa'daki fark bu olabilir mi?
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06
Kaleci Sandra Paños, İspanya
'yı bu yaz Dünya Kupası zaferine yönlendirmeyi umuyor. Paños, 2015 yılında Katalan devlerine katıldığından beri FC Barcelona
Femeni ve İspanya'nın hedefi oldu. Fransa
'daki fark bu olabilir mi?
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