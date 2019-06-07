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Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Steph Houghton

51 dakika önce

İngiltere’nin kaptanı Steph Houghton, Kadınlar Dünya Kupası’nda İngiltere’nin başarısının anahtarı olacak. Komuta merkezi ülkesi için 100'den fazla kez ortaya çıktı ve uluslararası turnuvaların en yüksek ve en düşük seviyelerini yaşadı. Houghton, İngiltere’nin 2019’da SheBelieves Kupası’nı kaldırmasına yardım etti ve İngiltere’nin liderliğinde yükselişini sürdürmeyi umuyor.

İngiltere'nin kaptanı Steph Houghton, Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere'nin başarısının anahtarı olacak. Komuta merkezi ülkesi için 100'den fazla kez ortaya çıktı ve uluslararası turnuvaların en yüksek ve en düşük seviyelerini yaşadı. Houghton, İngiltere'nin 2019'da SheBelieves Kupası'nı kaldırmasına yardım etti ve İngiltere'nin liderliğinde yükselişini sürdürmeyi umuyor.
Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Steph Houghton
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:06 
İngiltere, Spor
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