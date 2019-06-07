Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Steph Houghton
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İngiltere’nin kaptanı Steph Houghton, Kadınlar Dünya Kupası’nda İngiltere’nin başarısının anahtarı olacak. Komuta merkezi ülkesi için 100'den fazla kez ortaya çıktı ve uluslararası turnuvaların en yüksek ve en düşük seviyelerini yaşadı. Houghton, İngiltere’nin 2019’da SheBelieves Kupası’nı kaldırmasına yardım etti ve İngiltere’nin liderliğinde yükselişini sürdürmeyi umuyor.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:06
'nin kaptanı Steph Houghton, Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere'nin başarısının anahtarı olacak. Komuta merkezi ülkesi için 100'den fazla kez ortaya çıktı ve uluslararası turnuvaların en yüksek ve en düşük seviyelerini yaşadı. Houghton, İngiltere'nin 2019'da SheBelieves Kupası'nı kaldırmasına yardım etti ve İngiltere'nin liderliğinde yükselişini sürdürmeyi umuyor.
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