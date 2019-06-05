Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Toni Duggan
Son Dakika Spor Haber

Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Toni Duggan

37 dakika önce

Forvet Toni Duggan, 2017 yılında FC Barcelona Femenis'e katıldı. 70'ten fazla kez ülkesini temsil etti. World Cup Glory'yi ararken İngiltere'nin kilit bileşeni olabilir mi?

Forvet Toni Duggan, 2017 yılında FC Barcelona Femenis'e katıldı. 70'ten fazla kez ülkesini temsil etti. World Cup Glory'yi ararken İngiltere'nin kilit bileşeni olabilir mi?
Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Toni Duggan
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06 
Barcelona, İngiltere, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Damien Comolli, Rondon transferini bitirmek için İngiltere'ye gitti! Hasan Ali Kaldırım, İngiltere yolcusu İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe'ye dev rakipler! Galatasaray, Erzurumsporlu Eduok'u istiyor iddiası!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 17:43:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Toni Duggan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]