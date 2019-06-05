Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Toni Duggan
37 dakika önce
Forvet Toni Duggan, 2017 yılında FC Barcelona Femenis'e katıldı. 70'ten fazla kez ülkesini temsil etti. World Cup Glory'yi ararken İngiltere'nin kilit bileşeni olabilir mi?
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06
Forvet Toni Duggan, 2017 yılında FC Barcelona
Femenis'e katıldı. 70'ten fazla kez ülkesini temsil etti. World Cup Glory'yi ararken İngiltere
'nin kilit bileşeni olabilir mi?
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