Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Vicky Losada
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İspanyol orta saha oyuncusu Vicky Losada, bu yaz ülkesini Dünya Kupası zaferine yönlendirmesine yardımcı olacağını umuyor. 28 yaşındaki ülkeyi 58 kez temsil ederek 13 kez puan aldı. Losada ve İspanya B Grubundan ayrılıp zirveye çıkabilir mi?
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06
İspanyol orta saha oyuncusu Vicky Losada, bu yaz ülkesini Dünya Kupası zaferine yönlendirmesine yardımcı olacağını umuyor. 28 yaşındaki ülkeyi 58 kez temsil ederek 13 kez puan aldı. Losada ve İspanya
B Grubundan ayrılıp zirveye çıkabilir mi?
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