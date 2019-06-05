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Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Vicky Losada

37 dakika önce

İspanyol orta saha oyuncusu Vicky Losada, bu yaz ülkesini Dünya Kupası zaferine yönlendirmesine yardımcı olacağını umuyor. 28 yaşındaki ülkeyi 58 kez temsil ederek 13 kez puan aldı. Losada ve İspanya B Grubundan ayrılıp zirveye çıkabilir mi?

İspanyol orta saha oyuncusu Vicky Losada, bu yaz ülkesini Dünya Kupası zaferine yönlendirmesine yardımcı olacağını umuyor. 28 yaşındaki ülkeyi 58 kez temsil ederek 13 kez puan aldı. Losada ve İspanya B Grubundan ayrılıp zirveye çıkabilir mi?
Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Vicky Losada
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06 
İspanya, Spor
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