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Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Wendie Renard

26 dakika önce

Olympique Lyonnais'in Fransız komutanı Wendie Renard'ın emri, Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Fransa'nın ilk kupalarını eve getirmelerine yardımcı olmak için deneyimlerini kullanmak isteyecek. Renard, 1. kez Féminine 11 kez ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde dört kez kazanmada son derece baskındı. Uluslararası olarak 2019 turnuvasında 2017 SheBelieves kazanan madalyasını eklemeyi umuyor olacak.

Olympique Lyonnais'in Fransız komutanı Wendie Renard'ın emri, Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Fransa'nın ilk kupalarını eve getirmelerine yardımcı olmak için deneyimlerini kullanmak isteyecek. Renard, 1. kez Féminine 11 kez ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde dört kez kazanmada son derece baskındı. Uluslararası olarak 2019 turnuvasında 2017 SheBelieves kazanan madalyasını eklemeyi umuyor olacak.
Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Wendie Renard
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:06 
Fransa, Spor
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