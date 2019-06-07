Kadınlar Dünya Kupası Süper Yıldızları: Wendie Renard
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Olympique Lyonnais'in Fransız komutanı Wendie Renard'ın emri, Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Fransa'nın ilk kupalarını eve getirmelerine yardımcı olmak için deneyimlerini kullanmak isteyecek. Renard, 1. kez Féminine 11 kez ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde dört kez kazanmada son derece baskındı. Uluslararası olarak 2019 turnuvasında 2017 SheBelieves kazanan madalyasını eklemeyi umuyor olacak.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:06
Olympique Lyonnais'in Fransız komutanı Wendie Renard'ın emri, Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Fransa
'nın ilk kupalarını eve getirmelerine yardımcı olmak için deneyimlerini kullanmak isteyecek. Renard, 1. kez Féminine 11 kez ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde dört kez kazanmada son derece baskındı. Uluslararası olarak 2019 turnuvasında 2017 SheBelieves kazanan madalyasını eklemeyi umuyor olacak.
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