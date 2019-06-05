Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: ABD
37 dakika önce
Kadınlar Dünya Kupasını üç kez kazanan ABD, tüm zamanların en başarılı kadın milli takımı olarak 2019 Dünya Kupası'na girdi. ABD, dünyada bir numara olan takım olarak turnuvanın en favori favorileri olacak. Kilit oyuncular Alex Morgan, Julie Ertz ve Crystal Dunn ABD'nin dördüncü dünya şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olabilir mi?
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06
Kadınlar Dünya Kupasını üç kez kazanan ABD
, tüm zamanların en başarılı kadın milli takımı olarak 2019 Dünya Kupası'na girdi. ABD, dünyada bir numara olan takım olarak turnuvanın en favori favorileri olacak. Kilit oyuncular Alex Morgan, Julie Ertz ve Crystal Dunn ABD'nin dördüncü dünya şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olabilir mi?
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