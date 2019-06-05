Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Almanya
4 dakika önce
Şu anda dünyada iki numara olan Almanya, 2003 ve 2007 unvanlarını kazanmasının arkasındaki Dünya Kupası'na gitti. Almanlar, turnuvadaki sekiz maçta 111 golle attı. Almanya'nın kilit oyuncuları Dzsenifer Marozsan, Alexandra Popp ve Leonie Maier üçüncü Dünya Kupasını eve getirebilir mi?
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06
Şu anda dünyada iki numara olan Almanya, 2003 ve 2007 unvanlarını kazanmasının arkasındaki Dünya Kupası'na gitti. Almanlar, turnuvadaki sekiz maçta 111 golle attı. Almanya'nın kilit oyuncuları Dzsenifer Marozsan, Alexandra Popp ve Leonie Maier üçüncü Dünya Kupasını eve getirebilir mi?
Yunanistan savaş tazminatı olarak Almanya'dan 300 milyar euro istiyor
İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe'ye dev rakipler!
Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını açıkladı!
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Temaslar başladı