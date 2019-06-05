Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Almanya

Şu anda dünyada iki numara olan Almanya, 2003 ve 2007 unvanlarını kazanmasının arkasındaki Dünya Kupası'na gitti. Almanlar, turnuvadaki sekiz maçta 111 golle attı. Almanya'nın kilit oyuncuları Dzsenifer Marozsan, Alexandra Popp ve Leonie Maier üçüncü Dünya Kupasını eve getirebilir mi?