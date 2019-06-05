Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Brezilya
37 dakika önce
Dokuzuncu Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alan Brezilya, 2007 Dünya Kupası'ndaki ikinci yarışmalarından birincisi daha iyi görünmeye çalışacak. Marta, Formiga ve Aline gibi kilit oyuncularla Brezilya, tarihte ilk kez dünya şampiyonu olabilir mi?
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06
Dokuzuncu Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alan Brezilya
, 2007 Dünya Kupası'ndaki ikinci yarışmalarından birincisi daha iyi görünmeye çalışacak. Marta, Formiga ve Aline gibi kilit oyuncularla Brezilya, tarihte ilk kez dünya şampiyonu olabilir mi?
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