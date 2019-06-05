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Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Brezilya

37 dakika önce

Dokuzuncu Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alan Brezilya, 2007 Dünya Kupası'ndaki ikinci yarışmalarından birincisi daha iyi görünmeye çalışacak. Marta, Formiga ve Aline gibi kilit oyuncularla Brezilya, tarihte ilk kez dünya şampiyonu olabilir mi?

Dokuzuncu Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alan Brezilya, 2007 Dünya Kupası'ndaki ikinci yarışmalarından birincisi daha iyi görünmeye çalışacak. Marta, Formiga ve Aline gibi kilit oyuncularla Brezilya, tarihte ilk kez dünya şampiyonu olabilir mi?
Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Brezilya
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06 
Brezilya, Spor
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