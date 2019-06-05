Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Fransa
Son Dakika Spor Haber

Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Fransa

4 dakika önce

Fransa, turnuvayı ev toprağına ev sahipliği yapacak olan umutlarla 2019 Dünya Kupası'na götürdü. Fransız kadınlar şu anda dünyadaki dördüncü en iyi takım olarak gösteriliyor ve ilk Dünya Kupası'ndaki beşinci Dünya Kupası görünümünde finalini yapacaklar. Will Eugenie Le Sommer, Gaëtane Thiney ve Wendie Renard, Fransa’yı ilk Dünya Kupasını kazandıracak.

Fransa, turnuvayı ev toprağına ev sahipliği yapacak olan umutlarla 2019 Dünya Kupası'na götürdü. Fransız kadınlar şu anda dünyadaki dördüncü en iyi takım olarak gösteriliyor ve ilk Dünya Kupası'ndaki beşinci Dünya Kupası görünümünde finalini yapacaklar. Will Eugenie Le Sommer, Gaëtane Thiney ve Wendie Renard, Fransa'yı ilk Dünya Kupasını kazandıracak.
Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Fransa
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06 
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Okay Yokuşlu milli takım kadrosundan çıkarıldı! Türkiye-Fransa maçını Sloven hakem Damir Skomina yönetecek Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını açıkladı! Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Temaslar başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 19:10:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Fransa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]