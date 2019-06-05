Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Fransa
4 dakika önce
Fransa, turnuvayı ev toprağına ev sahipliği yapacak olan umutlarla 2019 Dünya Kupası'na götürdü. Fransız kadınlar şu anda dünyadaki dördüncü en iyi takım olarak gösteriliyor ve ilk Dünya Kupası'ndaki beşinci Dünya Kupası görünümünde finalini yapacaklar. Will Eugenie Le Sommer, Gaëtane Thiney ve Wendie Renard, Fransa’yı ilk Dünya Kupasını kazandıracak.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06
, turnuvayı ev toprağına ev sahipliği yapacak olan umutlarla 2019 Dünya Kupası'na götürdü. Fransız kadınlar şu anda dünyadaki dördüncü en iyi takım olarak gösteriliyor ve ilk Dünya Kupası'ndaki beşinci Dünya Kupası görünümünde finalini yapacaklar. Will Eugenie Le Sommer, Gaëtane Thiney ve Wendie Renard, Fransa'yı ilk Dünya Kupasını kazandıracak.
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