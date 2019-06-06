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Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Hollanda

1 saat önce

Hollanda, dünya sıralamasında sekizinci olan ikinci Dünya Kupası'na giriyor. 2017'deki Avrupa Şampiyonları, 2017 Euro'nun turnuva oyuncusu Lieke Martens, Sherida Spitse ve Viv Meidema'nın önderlik ettiği kadın maçında yükselişlerini sürdürmeyi umuyor.

Hollanda, dünya sıralamasında sekizinci olan ikinci Dünya Kupası'na giriyor. 2017'deki Avrupa Şampiyonları, 2017 Euro'nun turnuva oyuncusu Lieke Martens, Sherida Spitse ve Viv Meidema'nın önderlik ettiği kadın maçında yükselişlerini sürdürmeyi umuyor.
Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Hollanda
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06 
Hollanda, Spor
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