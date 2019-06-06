Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: Hollanda
1 saat önce
Hollanda, dünya sıralamasında sekizinci olan ikinci Dünya Kupası'na giriyor. 2017'deki Avrupa Şampiyonları, 2017 Euro'nun turnuva oyuncusu Lieke Martens, Sherida Spitse ve Viv Meidema'nın önderlik ettiği kadın maçında yükselişlerini sürdürmeyi umuyor.
Hollanda
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06
, dünya sıralamasında sekizinci olan ikinci Dünya Kupası'na giriyor. 2017'deki Avrupa
Şampiyonları, 2017 Euro'nun turnuva oyuncusu Lieke Martens, Sherida Spitse ve Viv Meidema'nın önderlik ettiği kadın maçında yükselişlerini sürdürmeyi umuyor.
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