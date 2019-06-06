Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: İngiltere
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Lionesses, rekabete dünyadaki üçüncü sıradaki takım olarak katılıyor ve 2019 turnuvasına yüksek finalde yaklaşmakta ve 2015 finalinin sonlarına kalmadı. 2019 SheBelieves Kupası kazananları, Toni Duggan, Steph Houghton ve Olympique Lyonnais'in yeni ilavesi ile gençlik ve tecrübe dengesine sahipler. Buna ek olarak Nikita Parris de ilk Dünya Kupası kupasını eve getirerek 2015 performanslarını daha iyi hale getirecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06
Lionesses, rekabete dünyadaki üçüncü sıradaki takım olarak katılıyor ve 2019 turnuvasına yüksek finalde yaklaşmakta ve 2015 finalinin sonlarına kalmadı. 2019 SheBelieves Kupası kazananları, Toni Duggan, Steph Houghton ve Olympique Lyonnais'in yeni ilavesi ile gençlik ve tecrübe dengesine sahipler. Buna ek olarak Nikita Parris de ilk Dünya Kupası kupasını eve getirerek 2015 performanslarını daha iyi hale getirecek.
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