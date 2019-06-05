Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: İspanya
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İspanya, 2019'da üçüncü kez bir Dünya Kupası'nda görünecek. La Roja, dünya sıralamasında 13. sırada yer alacak ve kilit oyuncuların Irene Paredes, Vicky Losada ve Jennifer Hermoso'nun, imrenilen kupayı kaldırmaya hak kazanmadaki mükemmel rekorlarını sürdürmelerini umuyor olacak.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06
İspanya, 2019'da üçüncü kez bir Dünya Kupası'nda görünecek. La Roja, dünya sıralamasında 13. sırada yer alacak ve kilit oyuncuların Irene Paredes, Vicky Losada ve Jennifer Hermoso'nun, imrenilen kupayı kaldırmaya hak kazanmadaki mükemmel rekorlarını sürdürmelerini umuyor olacak.
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