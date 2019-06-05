Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: İspanya

İspanya, 2019'da üçüncü kez bir Dünya Kupası'nda görünecek. La Roja, dünya sıralamasında 13. sırada yer alacak ve kilit oyuncuların Irene Paredes, Vicky Losada ve Jennifer Hermoso'nun, imrenilen kupayı kaldırmaya hak kazanmadaki mükemmel rekorlarını sürdürmelerini umuyor olacak.