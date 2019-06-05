Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: İsveç
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Kadınlar Dünya Sayı 9, İsveç, dokuzuncu Dünya Kupasına katılacak. 2003 Dünya Kupası'nda ikinciliği bitiren İsveç, Stina Blackstenius, Nilla Fischer ve Kosovare Asllani'nin emrinde olanları ile Fransa'da daha iyisini yapmak isteyecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06
Kadınlar Dünya Sayı 9, İsveç, dokuzuncu Dünya Kupasına katılacak. 2003 Dünya Kupası'nda ikinciliği bitiren İsveç, Stina Blackstenius, Nilla Fischer ve Kosovare Asllani'nin emrinde olanları ile Fransa'da daha iyisini yapmak isteyecek.
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