Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: İsveç

Kadınlar Dünya Sayı 9, İsveç, dokuzuncu Dünya Kupasına katılacak. 2003 Dünya Kupası'nda ikinciliği bitiren İsveç, Stina Blackstenius, Nilla Fischer ve Kosovare Asllani'nin emrinde olanları ile Fransa'da daha iyisini yapmak isteyecek.