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Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: İsveç

4 dakika önce

Kadınlar Dünya Sayı 9, İsveç, dokuzuncu Dünya Kupasına katılacak. 2003 Dünya Kupası'nda ikinciliği bitiren İsveç, Stina Blackstenius, Nilla Fischer ve Kosovare Asllani'nin emrinde olanları ile Fransa'da daha iyisini yapmak isteyecek.

Kadınlar Dünya Sayı 9, İsveç, dokuzuncu Dünya Kupasına katılacak. 2003 Dünya Kupası'nda ikinciliği bitiren İsveç, Stina Blackstenius, Nilla Fischer ve Kosovare Asllani'nin emrinde olanları ile Fransa'da daha iyisini yapmak isteyecek.
Kadınlar Dünya Kupası Takım Profili: İsveç
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06 
Spor
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